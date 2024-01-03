رئيس جامعة الزقازيق يسلم عددا من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوى الهمم

قام الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، بتسليم عددًا من الٱجهزة التعويضية لأبنائه الطلاب من ذوى الهمم، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد متولى مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، عبد الله محمد عطية مدير صندوق التكافل الاجتماعى لرعاية الطلاب، الدكتور محمود الحسينى مسئول الأجهزة التعويضية بالصندوق، الدكتورة إيناس إبراهيم مدرس الروماتيزم بكلية الطب البشرى، بالإضافة إلى الطلاب من ذوى الهمم وذويهم.

وأكد الدرندلى، على أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهودًا كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فاعلين فى المجتمع، وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكرى والفنى والعلمى لديهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوى الهمم، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسر وأولياء أمور الطلاب من ذوى الهمم، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير للطلاب من ذوى الهمم، داعيًا إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم فى الحياة، متمنيًا لهم كل التوفيق والخير والنجاح.