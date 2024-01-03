ختام التدريب الميدانى لطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم ، ختام فعاليات التدريب الميداني التعاونى لطلاب المستوى الرابع قسم علوم الأغذية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بإشراف وحضور الدكتور خالد محروس عميد الكلية ، والدكتور ضياء عراقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتزرة جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالإضافة إلى لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والقائمين على التدريب.

وقد تم الانتهاء من حلقات المناقشة للتدريب الميداني التعاونى لطلاب المستوى الرابع بقسم علوم الأغذية والألبان التي استمرت من الفترة 31 / 12 /2023 الى 2 / 1 / 2024.

و خلال المناقشة قدم الطلاب المشروعات الخاصة بهم خلال فترة التدريب بالشركات المختلفة وعرض وتوضيح مدى الاستفادة التى نالها الطلاب خلال هذه الفترة.

كما تم الرد على كافة الأسئلة التي طرحت على الطلاب أصحاب المشروعات من خلال لجنة المناقشة والسادة أعضاء القسم والحضور .

وخلال كلمته قدم الدمتور عاطف حسين الشكر للطلبة والسادة القائمين على التدريب وجميع الحضور لما لاقاه من مستوى متميز للطلاب أثناء العرض والمناقشة ، وأوصى سيادته على وجود تحسينات فى بعض المنتجات من خلال أساتذة ورجال الصناعات الغذائية لتحسين جودة بعض المنتجات الغذائية والوصول لمنتجات كاملة القيمة الغذائية بأقل تكاليف.

ومن جانبها وجهت الدكتورة جيهان يسري ، خالص الشكر للقائمين على التدريب وأعضاء القسم والطلاب للمجهود المتميز والملحوظ أثناء مناقشتهم لمشروعاتهم المختلفة، الأمر الذى يعكس مدى إبداع ومهارة الطلاب الذين نجحوا في إثبات تفوقهم وإخراج مشروعات رائدة ومبتكرة.