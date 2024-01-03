حصاد الوزارات.. وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة النقل: إنشاء خط سكك حديد الروبيكى/ العاشر من رمضان/ بلبيس بنسب تنفيذ 73%
وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير بعد زيادة الحد الأدنى
وزير العمل يؤكد على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص
فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
وزارة التعليم: 83 ألفا و162 طالبا سجلوا على منصة امتحانات المصريين بالخارج
جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بمزايا تأمينية.. المؤهل من دبلوم
وزارة الأوقاف: 1046 مسجدا لختم القرآن الكريم و334 مسجدا جديدا تنضم للبرنامج
وزارة العمل: توعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمدارس سوهاج والوادى الجديد
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