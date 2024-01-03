اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 05:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد زيادة الحد الأدنى..

حصاد الوزارات.. وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:02 م
حصاد الوزارات.. وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزارة النقل: إنشاء خط سكك حديد الروبيكى/ العاشر من رمضان/ بلبيس بنسب تنفيذ 73%
 
وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير بعد زيادة الحد الأدنى
 
وزير العمل يؤكد على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص
 
فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
 
وزارة التعليم: 83 ألفا و162 طالبا سجلوا على منصة امتحانات المصريين بالخارج
 
جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بمزايا تأمينية.. المؤهل من دبلوم
 
وزارة الأوقاف: 1046 مسجدا لختم القرآن الكريم و334 مسجدا جديدا تنضم للبرنامج
 

 







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