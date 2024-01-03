وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالأسكندرية

وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على ارض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال، وأضاف وكيل المديرية أن المديرية شكلت لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة، ومنوهاً إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، من خلال وإدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية.

من ناحية أخرى، اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لذوي همم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات بمدرسة الأمل للصم "فتيات"، في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم، وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أن تنفيذ تلك الجهود الى تقوم بها المديرية لتقديم دورات تدريبية لذوي الهمم، وتنظيم ندوات للتوعية باحكام القانون تأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يوفر الاستقرار ومناخ عمل آمن، وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة البرامج التدريبية لذوى الهمم بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني، كما أن هذه البرامج التدريببة يُجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد اجتيازهم الدورة، مؤكداً ان المديرية مستمرة فى تنظيم الندوات التثقيفية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حيث ألقى تلك الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.