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وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير بعد زيادة الحد الأدنى

الأربعاء، 03 يناير 2024 01:00 م
وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات يناير بعد زيادة الحد الأدنى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات صرف معاشات  يناير 2024، من فروع بناصر الاجتماعي، مع  زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
 
على جانب أخر يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.






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