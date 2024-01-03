تشغيل فرن سيناء للمنجنيز العام الحالى وخطط لدراسة استغلال الرمال

كتب عبد الحليم سالم

‏تواصل شركة سيناء للمنجنيز تأهيل أحد الأفران التي تعرضت لاضرار خلال الفترة الماضية وتسببت في توقف العمل حيث من المنتظر خلال النصف الثاني من هذا العام إعادة تشغيل الفرن وإعادة الإنتاج مرة أخرى للشركة الواعدة الموجودة في محافظة جنوب سيناء.

‏أضافت مصادر لليوم السابع أن مصنع سيناء للمنجنيز يحظى بأهمية كبيرة، سواء فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أو في وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال الرمال الزجاجية الموجودة فيها وفي المحاجر التابعة لها بكثرة لعمل مشروعات، لغسيل الرمال وتصنيع الكوارتز، بالإضافة إلى تطوير ميناء أبو زنيمة، لزيادة عمقه واستقبال السفن الكبيرة وهذا يسهل من عملية التصدير المباشر من المنطقة، سواء التابعة للشركة، أو من المنطقة المحيطة بها من الخامات، بالإضافة أيضا إلى استقبال بعض الخامات المتعلقة بتصنيع المنجنيز.

‏وتركز شركة سينا للمنجنيز علي تصنيع السبائك المطلوبة عالميا سواء السبيكة العادية، أو سبيكة الفيرومنجنيز وهى السبيكة الجديدة التى تصنعها الشركة والتى تمثل إضافة كبيرة لصناعة الحديد والصلب.