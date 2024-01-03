اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:57 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون جنيه. 
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 25408 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10817 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة.






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