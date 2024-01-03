البنك التجاري الدولي يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 25394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 30812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 8136 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 6587 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والنصر للأعمال المدنية، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باع مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 250 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما عدد 500 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 200 ألف سهم، 84.2 ألف سهم، 67 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 6 آلاف سهم، 5.5 مليون سهم، 100 سهم، 7600 سهم، عل التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 8.1 مليون سهم، 6030 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.233 جنيه بقيمة إجمالية 6.8 مليون جنيه لترتفع نسب المساهم من 4.55% إلى 5.93%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.