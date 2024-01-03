وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 50 رحلة داخلية من وإلى هانيدا، كما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 54 رحلة داخلية بالإضافة إلى رحلة دولية واحدة.. إلا أنها أفادت بأنها ستقوم بتوفير 9 رحلات إضافية تربط هانيدا بمدن "سابورو" و"ساجا" و"ناجازاكي" و"ناها".

وأضافت القناة أن الرحلات الأخيرة التي تم إلغاؤها من وإلى هانيدا تشمل 4 رحلات لخطوط سكايمارك الجوية، و7 رحلات لشركة إيردو، ورحلة واحدة لشركة سولاسيد إير.. مشيرة إلى أن شركة "بيتش أفييشن" للطيران قالت إنها تعتزم تشغيل 6 رحلات دولية تربط بين هانيدا وتايوان.

وأشارت القناة إلى أن شركات الطيران أوضحت أن جداولها قد تتغير وتنصح الركاب بالبقاء على اطلاع بالتطورات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان أنها ستقدم خدمات قطارات سريعة إضافية اليوم عقب إلغاء الرحلات الداخلية.. وقد حددت 4 رحلات إضافية للقطار السريع من طوكيو إلى محطة شين أوساكا.