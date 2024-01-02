وقالت شرطة طوكيو - حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، إن 5 من أفراد طاقم الطائرة قُتلوا، وأصيب الطيار بإصابات بالغة.

كان مسؤول بخفر السواحل اليابانى قد أعلن أن 6 أفراد كانوا على متن الطائرة والتي كانت تستعد للإقلاع إلى مدينة "نيجاتا" من أجل تقديم المساعدة لمناطق الزلزال.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية اندلعت بها النيران في مطار هانيدا بطوكيو، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، مشيرة إلى إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام إثر الحادث.