أقدم حلاق فى قنا.. قصة عم ناجى داخل محل يزيد عمره عن 120 عاما.. صور

قنا - صابر سعيد

يتواجد داخل المحل منذ 60 عاما وتوارث تلك المهنة عن والده الذى تواجد داخل المحل لأكثر من ذلك التاريخ، لنجد أنفسنا أمام مبنى يزيد عمره عن 120 عاما ولم تختلف معالمه عن بداية ذلك التاريخ، كما لم يجدد صاحبه فى معالمه على مدار تلك السنوات العديدة، بل حافظ على الأدوات القديمة وجلب أدوات حديثة تتماشى مع ذلك العصر.

فهنا فى جنوب محافظة قنا يتواجد محل صغير بشارع السوق القديم، لا يزيد عرضه عن المترين ويأتى إليه الزبائن كبار السن ولاسيما الذين تربطهم علاقه مع صاحب المحل امتدت على مدار سنوات سابقة، وكان وقتها سعر الحلاقة لا يتجاوز القرشين، وما زال هناك زبائن يتوافدون إليه من القرى والأماكن المجاورة ولا يعرفون مكان غيره، لحرصهم على أسلوب الحلاقة القديم وتمسك العم ناجى راشد بزبائنه القديمة.

قال العم ناجى راشد، صاحب أقدم محل للحلاقة بقنا، إنه بدأ العمل فى بداية الستينيات وورث تلك المهنة عن والده الذى عمل فيها داخل المحل، واستمر العمل حتى وقتنا هذا وحفظ خلال تلك السنوات العديدة على الشكل القديم للمحل، ولم يجدد فيه كما حافظ أيضا على الأدوات القديمة والتى يحرص كبار السن على استخدامها فى حلقاتهم الخاصة.

وأوضح راشد، أن الأدوات التى يستخدمها فى الحلاقة هى الماكينة اليدوية والموس الذى يجدد فى كل حلقة، كما أنه يستخدم ماكينة تعمل بالكهرباء وذلك عند انقطاع الكهرباء أو استخدامها فى حلاقة الشباب، والأثاث المتواجد بالمحل لم يجدد منذ عشرات السنين، واعتاد الزبائن على ذلك الشكل القديم للمحل ويتوافدون عليه من وقت لآخر.

وأشار العم ناجى راشد، إلى أن أول عمل له فى الحلاقة كان سعر الحلقة الواحدة لا يتجاوز كل شيء، كما أنه كان فى القرى ما يسمى التبادل أو "الخنة" وهى إعطاء الحلاق الغلال والمواد الغذائية مقابل سعر الحلقة، مضيفا أن عائلته كان يطلق عليها عائله الحكيم وذلك قبل تواجد الأطباء واعتماد الأهالى على أشخاص من العائلة لعلاجهم.



أقدم محل حلاق فى قنا



أقدم محل حلاقة فى قنا



عم ناجى داخل المحل



محل الحلاقة