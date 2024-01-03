شعبة الذهب: سعر الجرام عيار 21 تراجع 30 جنيها مسجلاً 3170 جنيها

كتب إسلام سعيد

قالت الشعبة العامة للذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد تراجع ملحوظ بحوالي 30 جنيها في الأسواق بتعاملات اليوم الأربعاء وأن السوق في حالة ترقب الآن لبعض التطورات العالمية منها اعلان بيانات أمريكية قد تغير مسار حركة الذهب.

وقالت الشعبة في منشورها، إن أسعار الذهب المتداولة الآن لعيار 21 تسجل 3170 جنيها مقابل 3200 جنيها أمس، وأن عوامل العرض والطلب وسعر الأوقية العالمية وحركة الدولار توجه الأسعار .



السوق العالمي للذهب وتصدر اليوم بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي، والذي من المتوقع أن تأتي بقيمة 8.84 مليون فرصة عمل في شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 8.73 مليون، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 167 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 199 ألف.

هذا وتراقب الأسواق أيضاً أية تغيرات في أداء صناديق الاستثمار في الذهب والتي شهدت أداء ضعيف خلال عام 2023 بسبب خروج الاستثمارات بحثاً عن العائد المرتفع في أسواق السندات، الأمر الذي أثر على دعم الذهب بشكل كبير.

التوقعات تشير أن عام 2024 سيشهد عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وذلك بعد أن تتضح سياسة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي ويبدأ في تنفيذها، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة استقرار أداء الصناديق وعودة الاستثمارات بشكل جزئي وتدريجي.

بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر 2023 بمقدار 5.5 طن من الذهب حيث ارتفعت تدفقات صناديق أمريكا بمقدار 5.2 طن وانخفضت تدفقات صناديق أوروبا بمقدار 2.3 طن بينما ارتفعت تدفقات المنطقة الأسيوية بمقدار 2.3 طن.