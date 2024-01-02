اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس فى بيروت

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:19 م
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس فى بيروت انفجار بيروت
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

 

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

 

وسمع دوى انفجار فى منطقة المشرفية منذ قليل وشوهدت النيران تندلع فى إحدى السيارات.

 

وتدول رواد موقع إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.

 

وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فى سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.

جانب من القصف
جانب من القصف

 







انفجار بيروت

بيروت

لبنان

انفجار لبنان

حماس

حماس في لبنان

انفجار

مكتب حماس في بيروت




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة