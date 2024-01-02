وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس فى بيروت

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

وسمع دوى انفجار فى منطقة المشرفية منذ قليل وشوهدت النيران تندلع فى إحدى السيارات.

وتدول رواد موقع إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.

وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فى سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.