لو عاوز تخس.. أدوات تساعدك على متابعة فقدان الوزن

كتبت فاطمة ياسر

يعد تحديد الأهداف الصحيحة لفقدان الوزن أمرًا ضروريًا للتخلص من الوزن الزائد بشكل صحي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، بعض النصائح التي يجب مراعاتها والقيام بها أثناء رحلة إنقاص الوزن، ومنها: