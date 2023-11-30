خطوات بسيطة للوقاية من الإصابة بسرطان الكبد

كتبت مروة محمود الياس

سرطان الكبد أحد أخطر السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، فهذا النوع من السرطان يصيب بشكل خاص مرضى التهاب الكبد وتليفه، والكثير من أمراض الكبد المختلفة، وفقا لتقرير نشر في موقع pacehospital .

وأوضح التقرير أن الكثير من الطرق يمكن أن تساعد على الوقاية من أمراض الكبد وكذا السرطان، والتي منها أن يتبع الإنسان نظاما غذائيا صحيا خاليا من الدهون والتعقيدات الغذائية، والاهتمام بزيادة نسب الألياف في هذا النظام الغذائي اليومى، والاهتمام أيضا بالتقليل وتجنب الدهون والمقليات، والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية الزائدة التي لا فائدة منها.

وفى تقرير آخر نشر في موقع cancer أوضح أن أبرز طرق الوقاية من سرطان الكبد هو تجنب التدخين بكافة أنواعه، لأن التدخين هو سبب تأكسد الخلايا والعامل الأول في تلف الخلايا ورفع فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة، ومنها الكبد.

وتابع التقرير موضحا أن أبرز طرق الوقاية من سرطان الكبد، أن يتجنب الشخص التعرض للملوثات والمواد المسببة للإصابة بالأورام، فضلا عن الاهتمام بالحصول على وزن مثالى رشيق صحى، والبعد عن السمنة بشكل الأشكال حتى الموضعية، لأن السمنة ترفع فرص الإصابة بسرطانات الكبد بشدة، فضلا عن الاهتمام بمتابعة الأمراض الوراثية في العائلة وعلاجها أو الوقاية منها، لأنها قد تكون سبب من أسباب الإصابة بسرطان الكبد، أو عامل يزيد من خطر الإصابة.