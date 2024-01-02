مصنع سكر أرمنت يطلق شارة بدء موسم حصاد قصب السكر باحتفالية للعمال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنظيم احتفالية لإطلاق شارة البدء لموسم حصاد وعصير قصب السكر رسميًا للعام الجديد 2024، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وحضر فعاليات الاحتفالية لبدء موسم عصير قصب السكر، كل من رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت الكيميائى إسماعيل حسن فؤاد، ونائب رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت المهندس حربى إسماعيل محمود، والدكتور كيميائى محمد عبدالرحمن نائب رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت ومدير مصنع العلف، وجميع مديرى عموم الإدارات والضيوف الأفاضل من المركز الرئيسى والعاملين بالمصنع، وتم خلال الحفل إطلاق شارة البدء لموسم عصير 2023/2024 بمصانع سكر أرمنت.

وأجرى رجال إدارة مصانع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية التجهيزات النهائية قبل إنطلاق موسم حصاد وعصير القصب مع مطلع شهر يناير المقبل، حيث صرح الكيميائى إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، أنه من المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر مطلع يناير المقبل، ما يقرب من مليون ومائة وخمسين ألف طن من قصب السكر كل عام، وينتج ما يقرب من مائة وعشرة ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، وما يقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

وأكد الكيميائى إسماعيل حسين فؤاد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام، وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.



جانب من فرحة العمال ببدء موسم القصب



حضور حفل افتتاح موسم حصاد القصب



إطلاق شارة البدء لموسم حصاد وعصير قصب السكر بإحتفالية للعمال



جانب من حفل اطلاق موسم حصاد القصب بالأقصر



فرحة العمال بمصنع أرمنت خلال بدء موسم القصب



سيلفي فرحة اطلاق موسم قصب السكر بالأقصر



استقبال أول كميات قصب بالمصنع



فعاليات احتفالية اطلاق موسم القصب بالأقصر



فرحة العمال خلال البدء لموسم حصاد وعصير قصب السكر بإحتفالية للعمال