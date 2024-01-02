مدير حياة كريمة: 350 مليار جنيه تم صرفها فى المرحلة الأولى من المبادرة

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة مروة فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة أشادت بمبادرة حياة كريمة كمشروع تنموى فريد من نوعه، بجانب العديد من المؤسسات الدولية التي أكدت أهمية هذا المشروع.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك 350 مليار جنيه تم صرفها في المرحلة الأولى من المبادرة على قرى الريف المصرى.

وأشارت مروة فخرى إلى أن المشروعات التي نفذتها المبادرة شملت مشروعات بنية تحتية من محطات مياه شرب وإنارة طرق وصرف صحى ودخول محطات كهرباء وإنارة منازل وإنشاء مدارس ورفع كفاءة مدارس أخرى، بجانب وحدات خدمية كاملة يستفيد منها بشكل عام.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة: "إذا تحدثنا عن أن المبادرة تفيد 60 مليون مصري فإننا نظلم المبادرة، حيث إن المبادرة تفيد كل المصريين ، كما عملت المبادرة على بناء الإنسان المصري".