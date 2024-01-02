متحدث مجلس الوزراء: الدولة تعمل بكل طاقاتها من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الكهرباء والطاقة تحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء، وخلال الفترة الماضية كانت هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى على أوضاع تخفيف الأحمال والأمور المتعلقة بالكهرباء والطاقة، ووردت بعض الطلبات من نواب البرلمان بشأن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال بسبب فترة الامتحانات نصف العام.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه بناء على تلك الطلبات وجه رئيس الوزراء بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال، وبدلا من أن تكون على مدار اليوم يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط بدءا من غد.

وتابع المستشار محمد الحمصانى: "ستظل فترة تخفيف الأحمال خلال ساعتين الفترة المقبلة، والدولة تعمل بكل طاقاتها من خلال الجهات المعنية المختلفة من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء، ونأمل أن تكون لدينا القدرة خلال الفترة المقبلة على وقف تخفيف الأحمال، ولكن تخفيف الأحمال سيستمر للفترة الراهنة وسيكون نهارا لبعض الوقت".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الإجراءات وسيتم الإعلان عن فترة تخفيف الأحمال".