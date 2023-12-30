متحدث الوزراء: مراجعة تسعير 7 سلع أساسية شهريا والتطبيق لمدة 6 أشهر

كتب محمد شعلان

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء بتسعير 7 سلع أساسية باعتبارها سلعا استراتيجية سيتم تطبيقه لمدة 6 اشهر بدء من تاريخ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن آليات التطبيق خضعت لدراسات ومشورات مطولة مع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية واستقر البدء بالـ7 سلع المعلنة.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن تسعير الـ7 سلع استراتيجية ومراجعتهم شهريا وسيتم تطبيقه لمدة 6 أشهر، موضحا أن هناك قرارين صدرا اليوم الأول يتضمن النص على السبع سلع الأساسية والقرار التاني آلية المتابعة وتشكيل أمانة فنية ومؤخرا تم تشكيل لجنة فنية للمتابعة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الأمانة الفنية الجديدة تضم كافة الجهات الحكومية المعلنة ويصدر قرارا خلال ساعات يتضمن كافة البرامج لتحديد السعر الأقصى لبيع السلع للمستهلك، مفيدا بأن رئيس الوزراء أشار إلى امكانية إضافة سلع جديدة إلى آلية التسعير.