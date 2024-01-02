كيفية طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين العديد من الخدمات الخاصة بتراخيص البناء والمحلات وتوصيل المرافق وخدمات المحليات، حيث شهدت المحافظة طفرة فى تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا فى أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة خطوات وإجراءات طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق) أو إعلام وراثة.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب فى حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص.

- تقرير فنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التى تمس العناصر الإنشائية.

- أما بالنسبة للأعمال التى لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابى (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم الشهادة.

- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحى ورئيس الإدارة المختصة.

- تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقى الخدمة.