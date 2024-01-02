وأعرب السفير الروسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، عن تفهم ودعم موسكو للموقف المصري الذي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأوضح أن روسيا ترى أن من حق الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وقفا لقرار الأمم المتحدة.. مشددا على ضرورة وقف سياسة الاستيطان التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.