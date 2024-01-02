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تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات من خلال بوابة المرور الإلكترونية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:49 م
تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات من خلال بوابة المرور الإلكترونية بوابة مرور مصر الإلكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.
 
وخلال التقرير التالى نتعرف على هذه الإجراءات...
 
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
 
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
 
ثانيا الإجراءات:
 
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 
3. فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

 







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