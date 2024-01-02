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تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بعابدين

الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:13 م
تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بعابدين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين، لجلسة 21 يناير.

 

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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التنقيب عن الآثار

عقوبة التنقيب عن الآثار

جنايات القاهرة




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