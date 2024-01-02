تأجيل محاكمة أب ونجليه فى واقعة قتل شاب بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار جهاد الألفى، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وإسلام منصور، وأمانة سر فلبس صبحى، تأجيل جلسة محاكمة مُزارع ونجليه، لاتهامهم فى القضية رقم 1045 لسنة 2023 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 1118 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، بقتل شاب، بسبب خلافات سابقة بينهم بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة، لجلسة الدور الثانى من شهر أبريل المقبل لمناقشة الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضى 2023، بقيام كل من: «السيد. ع. م» محبوس 48 عاما، مزارع، ونجله « شادى. الـ. ع» محبوس 19 عاما، عامل باليومية، والمقيمين بناحية العزازى مركز فاقوس محافظة الشرقية، ونجله الآخر «أحمد. الـ. ع» هارب، مُزارع، ومقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، باستعراض القوة ضد المجنى عليه «رضا. ع. م. ح» 23 عاما بقصد ترويعه، وإلحاق أذى بدنى به، وتناولوا الاعتداء عليه ضربا باستخدام أداة « عصى خشبية »، ما أدى إلى وفاته، نتيجة إصابته بكسور بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وذلك لوجود خلاف سابق بين المتهمين والمجنى عليه، وذلك لقيام الأخير بالعبور من قطعة أرض خاصة بالمتهمين، من أجل الوصول إلى مفحمة خاصة بتاجر فحم، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات والتى وردت فى تقرير الطب الشرعى، وتسببت فى وفاته.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد بالعنف قبل المجنى عليه، بقصد ترويعه وإلحاق أذى بدنى به والتأثير على إرادته بفرض السيطرة عليه، وحمله على الإمتناع عن الدخول لمحل الواقعة، بأن قاموا بضربه باستخدام أداة « عصى خشبية »، حتى سقط على الأرض، وقاموا بمولاة التعدى عليه مما أدى لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الأول والثانى، بالتنسيق مع مباحث الإسماعيلية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالتهما محبوسين إلى المحكمة الجنائية التى أصدرت قرارها المتقدم، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الثالث لمحاكمته.