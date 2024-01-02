المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير شهادات لقاح كورونا بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 20 فبراير من العام الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم" م س ع" صاحب مكتب تصوير ومستندات، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه مع آخر سبق محاكمته، بارتكاب تزوير فى محررات رسمية "17 شهادة مسافرين" تحليل فيروس كورونا، مقابل مبلغ مالى من المستفيدين، وذلك بأن أصطنعا على غرار الصحيح منهم ومهروهم بخاتم شعار الجهة المقلد وزارة الصحة الادارة المركزية للمعامل وزيلوهم بتوقيعات زورا لموظفي الصحة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم تقليد أختام جهة حكومية وزارة الصحة الادارة المركزية للمعامل ،بصورة يصعب اكتشافها، وقد ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن البصمات المنسوبة لوزارة الصحة الإدارة المركزية للمعامل والممهور بها سبعة عشر شهادة تحليل مسافر بأسماء أشخاص مختلفة هى بصمات غير صحيحة ومزورة، وقد سبق وصدر الحكم غيابيا على المتهم وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.