السيطرة على حريق فى جراج سيارات بالمهندسين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق جراج فى منطقة المهندسين، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة المهندسين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.