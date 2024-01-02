السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م.م" عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.