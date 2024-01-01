السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ب.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.