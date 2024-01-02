البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 25110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 30440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 10689 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 5592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 8041 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 6582 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2، والعربية للأسمنت، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأم بي للهندسة، وبي انفستمنتس القابضة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحجم تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 67.7 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 29 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عدد 249.9 ألف سهم، 85 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 1000 سهم، 455 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي تنمية للاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان عدد 10 آلاف سهم، 4869 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 38.7 ألف سهم، 38.8 ألف سهم، 203.4 ألف سهم، 85 مليون سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 256 ألف سهم، 3489 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء المساهم نمو للاستشارات عدد 85 مليون سهم بسعر 0.6 جنيه بقيمة إجمالية 51 مليون جنيه لترتفع نسب المساهم من 0% إلى 11.64%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، عن بيع عدد 3 قطع أراضي من أراضي الشركة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بحي أب تاون المملوكة للشركة بإجمالي مبلغ 6.3 مليون جنيه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 31 ديسمبر عام 2023 مما ترتب على عملية البيع تحقيق ربح قدره 3.9 مليون جنيه بنسبة قدرها 165%، منوهة إلى أن الأراض المباعة من الأراضي المخصصة للبيع أو التطوير طبقًا لأغراض الشركة، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لإنهاء إجراءات التنفيذ الجبري للمركز التجاري بعين شمس تمهيدًا لإخلائه لبيعه.

كما أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة مجلس الإدارة على بيع كامل أرض وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع لمصنع الشركة بغمرة.

في سياق آخر أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، تلقيها قرارًا مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بتقديم عرض شراء إجباري للشركة للاستحواذ على أسهم الشركة حرة التداول، تمهيدًا للشطب الاختيارى من البورصة.