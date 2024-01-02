ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة فى عام 2024

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت العام الماضي على صعود قياسي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 25076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 30407 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 5539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 7968 نقطة.