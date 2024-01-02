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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة فى عام 2024

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:30 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسة فى عام 2024 البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2024، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت العام الماضي على صعود قياسي.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 25076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 30407 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 5539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 7968 نقطة.






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