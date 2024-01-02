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البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية مساء 6 يناير

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:00 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية مساء 6 يناير البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024. 
 
ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عددا من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 
 
ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.
 
واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين. 






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