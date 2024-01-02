الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة ، مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5 2 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.