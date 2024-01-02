ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، عن هيئة المعلومات قولها "إن الأرقام الأولية تشير إلى تحول نحو الغرب بحوالي متر واحد في مدينة أناميزو و80 سم في مدينة سوزو، كما تحركت الصفائح التكتونية بمدينة ناناو مسافة 60 سم شمال غرب باتجاه ساحل بحر اليابان".

ويبدو أن الأرض قد تحركت حوالي 20 سم إلى الشمال الغربي في مقاطعتي توياما ونيجاتا، كما لوحظت عدة سنتيمترات من التحولات الأرضية في منطقة كانتو كوشين وأماكن أخرى.