زلزال اليابان.. الإمبراطور ناروهيتو يعبر عن قلقه وتعاطفه مع المتضررين

كتب عبد الوهاب الجندى

زلزال اليابان .. أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو في خطابه بمناسبة العام الجديد الذي صدر يوم الاثنين، عن أمله في أن يستمر الناس في دعم بعضهم البعض بتعاطف في العام المقبل، وسط صراعات عالمية وكوارث طبيعية.

وأعرب الإمبراطور عن قلقه بشأن المتضررين من زلزال اليابان والأمطار الغزيرة والأعاصير والعواصف الثلجية، وأشار أيضًا إلى الصعوبات التي يواجهها الكثيرون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما قال إنه "يسعده" رؤية الناس يساعدون المحتاجين.

ومع انحسار جائحة فيروس كورونا، تمكن الإمبراطور من القيام بالمزيد من الواجبات الرسمية مع زوجته الإمبراطورة ماساكو شخصيًا في عام 2023.

قوة زلزال اليابان



وافتتحت اليابان العام الجديد، بزلزال قوي، هز وسط البلاد، بقوة 7.4 على مقياس ريختر، مما دفع السلطات لإطلاق تحذير من موجات "تسونامي" عاتية، قد ترتفع إلى 3 أمتار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.

وأظهرت فيديوهات انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، "لحظات الرعب" عند ضرب الزلزال لمناطق وأماكن مختلفة من البلاد.

وأظهر فيديو نشره شخص قال إنه في مدينة واجيما، فيديو لأسطح منازل خشبية محطمة، تتكاد تتهاوى على قاطنيها، وهي ضمن الصور الأولى للزلزال وآثاره المميتة.

وأظهر فيديو آخر آثار الزلزال داخل إحدى محطات القطار، حيث بدت المحطة وهي تهتز بالكامل، من لوحة المواعيد الضحمة، لممرات التهوية المركبة بالسقف العلوي. المنظر جسد لحظات الرعب عندما ضرب الزلزال اليابان.

المشهد الثالث أظهر شوارع "مفطورة" بشكل مخيف، وكأنها تم قسمها بالنصف، في بلدة أوشينادا، وفقا لصاحب المنشور على منصة "إكس".

آثار الزلزال القوية وصلت للبنية التحتية، وجعلت الشوارع غير مناسبة للقيادة أو التجول، كما هو الحال عندما يضرب زلزال قوي أي دولة.

أما الفيديو الرابع، فأظهر "هيجان" نهر ياباني ارتفعت أمواجه بشكل مرتفع، بينما كانت سيارة تسير فوق معبر.



​تسونامي زلزال اليابان



هذا الفيديو عزز المخاوف التي أطلقتها السلطات اليابانية، من تسونامي محتمل، في حال ارتفاع منسوب المياه جراء الزلزال.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)، في أول تحذيرات كبيرة منذ زلزال وتسونامي مارس في شمال شرق اليابان.

صور زلزال اليابان





أثار زلزال اليابان



سيارة تحت منزل بسبب زلزال اليابان



تصدع الشوارع بسبب زلزال اليابان