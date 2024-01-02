اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا في اليابان ولا تحذيرات من تسونامى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:40 ص
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا في اليابان ولا تحذيرات من تسونامى زلزال اليابان
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب زلزال بقوة 5 ريختر، منطقة إيشيكاوا في اليابان، وقالت السلطات إنه لا مخاوف وتحذيرات من وجود موجات مد عاتية "تسونامي"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 قتيلا على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة.

أوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

 







زلزال اليابان

اليابان

تسونامي

تسونامي فى اليابان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة