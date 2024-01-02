زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة إيشيكاوا في اليابان ولا تحذيرات من تسونامى

كتب سمير حسنى

ضرب زلزال بقوة 5 ريختر، منطقة إيشيكاوا في اليابان، وقالت السلطات إنه لا مخاوف وتحذيرات من وجود موجات مد عاتية "تسونامي"، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 قتيلا على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة.

أوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.