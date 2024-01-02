أمريكا: إعادة حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" إلى مينائها الرئيسي

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أعلنت الولايات المتحدة أنه سيتم إعادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس جيرالد فورد" إلى مينائها الرئيسي، بعد أشهر من الخدمة الإضافية في البحر الأبيض المتوسط لتوفير الحماية لإسرائيل.



وأكد الأسطول السادس الأمريكي - في بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية الإثنين - أنه سيستمر في ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تحاول تصعيد الأزمة خارج قطاع غزة.



وذكر البيان أن "البنتاجون يقوم باستمرار بتقييم الوضع على مستوى العالم، و سنحتفظ بقدرات واسعة في كل من البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط". وأشار إلى أنه يتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.



من جهتها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه سيجري استبدال الحاملة فورد والسفن الحربية المرافقة لها بالسفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" والسفن الحربية المرافقة لها، "يو إس إس ميسا فيردي" و"يو إس إس كارتر هول".



وأضافت أن السفن الثلاث تواجدت في البحر الأحمر وكانت في طريقها باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.