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تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات لكل تذكرة

الإثنين، 01 يناير 2024 10:32 ص
تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات لكل تذكرة تذاكر المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت وزارة النقل، تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الجديدة، اليوم الإثنين في جميع خطوط المترو، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. 
 
وينشر اليوم السابع تفاصيل الزيادة وعدد المحطات لكل تذكرة. 
 
منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.
 
منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.
 
ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها.
 
أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.
 
أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.
 
وكان المهندس كامل الوزير – وزير النقل، قد أعلن أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.
 
 
 
 






تذاكر المترو

رفع تذاكر المترو

قيمة تذاكر المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو

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