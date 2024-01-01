تعرف على شوربة مينيسترون للتمتع بطول العمر وخفض السكر

كتبت أمل علام

يوصي الطبيب بوصفة الحساء التي تتناولها "أطول عائلة في العالم" كل يوم، حيث يؤكد الأطباء أن هذه الوصفة "المذهلة" يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وحتى خطر الإصابة بالسرطان، كما أنها تساعد على الدفء في الشتاء وذلك وفقًا لما ذكره موقع Daily Express.

ويتم تحديد المدة التي نعيشها من خلال العديد من العوامل، بعض هذه الأشياء خارجة عن سيطرتنا مثل الوراثة والإصابات والمرض.

ومع ذلك، هناك بالتأكيد عوامل أخرى تحت سيطرتنا، إن ما نأكله ومدى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يلعبان دورًا كبيرًا في مدة حياتنا، على سبيل المثال، حيث يُعتقد أن هذه هي العوامل الدافعة وراء طول عمر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الزرقاء في العالم، وهى 5 مناطق في جميع أنحاء العالم تعيش فيها المجتمعات في المتوسط ​​لفترة أطول من أي شخص آخر.

والمناطق الزرقاء هي أوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، ومقاطعة نورو في إيطاليا، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا، وعلى الرغم من أنه ليس من العملي الصعود والانتقال إلى هذه المواقع، إلا أنه يمكننا تكييف نظامنا الغذائي بناءً على ما يُعرف أنهم يأكلونه.

حساء أو شوربة مينيسترون

أوصى الأطباء بتناول حساء المينسترون لتعزيز طول العمر، ولتبسيط الأمر قدر الإمكان، شاركت إحدى الطهاة عبر الإنترنت وصفتها للحساء الذي تأكله "العائلة الأطول عمراً في العالم".

أوصت كارلي بودروج – المعروفة بإعداد حساء مينيسترون في وعاء واحد مليء بالخضار، مضيفة، إن العائلة الأطول عمراً في العالم تتناول طبق من هذا الحساء كل يوم.

وأشارت إلى إنه لقد عادت سلسلة طول العمر ونحن نصنع حساء المينسترون المستوحى من الفيلم الوثائقي للمنطقة الزرقاء، والذي يستكشف أطول المجموعات السكانية عمرًا في العالم، ويتكون وعاء شوربة المينسترون مع مزيج من الخضاربالاضافة الى القليلمن المكرونة والمستوحى من المطبخ الإيطالي.

وقالت، إن هذا الحساء النباتي المذهل مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذاء=ئية الأخرى.

نصائح للعيش لفترة أطول

الخضروات غنية بالألياف التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتحسين صحة الأمعاء، ودعم خفض الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسرطان "العديد من الدراسات تدعم هذه الفوائد الصحية"

المكونات اللازمة لتحضير الشوربة هي كما يلي:

جزرة، كرفس، بصلة، بطاطس، توابل، ثوم، طماطم مطحونة، مرق، فول، مكرونة أو شعير، رَيحان، قومى بتقطيع جميع الخضروات إلى مكعبات وتجهيز باقى المكونات.

يوصي الطبيب بوصفة الحساء او الشوربة التي تتناولها "أطول عائلة في العالم" كل يوم، قم بتسخين وعاء حساء كبير على نار متوسطة، قم بتشويح الثوم والبصل في ملعقتين كبيرتين من الماء لمدة 3 دقائق، بعد ذلك، أضف الجزر والكرفس والبطاطس والملح والفلفل، استمر في الطهي لمدة 5 إلى 6 دقائق حتى تنضج البطاطس والجزر قليلاً.

اسكبي مرق الخضار وأفرغي علب الطماطم والحمص في الوعاء أضيفي المكرونة واتركي المحتويات حتى تغلي، قومى بخفض الحرارة حتى ينضج على نار هادئة، كما يتم بطهي حساء المينسترون بدون غطاء لمدة 12 إلى 15 دقيقة، يمكن تزيينه بالبقدونس الطازج للاستمتاع بالفوائد الصحية.