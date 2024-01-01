تحصين 110 ألف و500 طائر وقوافل بيطرية بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم تحصين 80 ألف و500 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر 30 ألف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تطهير 4 أسواق، و7 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف بشار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه جرى سحب 150 عينة ما قبل البيع من 11 مزرعة بإجمالي 62 ألف طائر وتم منح 28 تصريح نقل الطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة ، مؤكداً أنه جرى تقديم الخدمات البيطرية في قافلة علاجيه بعزب الصافيه شهاوي وأبو حسن، وبقرية القبائل، في إطار تنشيط العمل بالوحدات وتقديم الخدمات بالقرى والعزب التي تفتقر إلى الخدمات العلاجية البيطرية، وقد تم الكشف والعلاج على عدد 70 حالة رعاية و20 حالة تناسليات وعلاج 180 دواجن، تحصين 160 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.