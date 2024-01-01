رفع كفاءة وحدات بيطرية ومجازر فى الشرقية.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم متولى وكيل مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن عام 2023 شهد دخول عدد من المشروعات التنموية، التى ستعمل على رفع كفاءة الخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم تنفيذ وحدات بيطرية ومبانى إدارية بتكلفة إجمالية 4 ملايين و400 ألف جنيه، منها أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة وحدة مركز الزقازيق البيطرية والمبانى الملحقة بتكلفة مليون و400 ألف جنيه وكذلك أعمال إحلال وتجديد مبنى وحدة جزيرة مطاوع (مرحلة أولى) ورفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ديرب نجم وأعمال إحلال وتجديد إدارة بلبيس البيطرية بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها لتلبية احتياجات السوق وتقديم افضل الخدمات للمربين.

وجارى الانتهاء من أعمال إنشاء مجزر الزقازيق العمومى بتكلفة 10 ملايين جنيه وأعمال إنشاء مجزر ديرب نجم بتكلفة خمسة مليون و468 ألف جنيه وأعمال إنشاء مجزر أبو كبير بتكلفة 6 ملايين و136 ألف جنيه بالإضافة إلى أعمال إنشاء مجزر فاقوس بتكلفة 6 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بكافة المشروعات 95% وجارى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.