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فى عيد الفلاح..

محافظ المنيا: مجمعات زراعية ووحدات بيطرية ضمن حياة كريمة تدخل الخدمة قريبا بالقرى

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:57 م
محافظ المنيا: مجمعات زراعية ووحدات بيطرية ضمن حياة كريمة تدخل الخدمة قريبا بالقرى جولة تفقدية للمحافظ
المنيا-حسن عبد الغفار

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بمناسبة عيد الفلاح الحادى و السبعين، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، التهنئة لأبناء المحافظة و فلاحيها من بناة الوطن، مؤكدا على دعم و مساندة الدولة للفلاح المصرى وسعى كافة الأجهزة التنفيذية، للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى والوصول بالخدمات إلى المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات والتواجد على أرض الواقع لإزالة المعوقات.
 
وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع دوري، لاكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.
 
وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا الأعمال الإنشائية للوحدات البيطرية داخل المجمعات الزراعية بقريتى عطف حيدر و صفانية بمركز العدوة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تم التسليم الإداري للوحدات البيطرية بالتنسيق مع الإدارة الهندسية تمهيدا لدخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين .
 
 

يوم الفلاح

حياة كريمة

مجمعات زراعية

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