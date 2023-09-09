بدء المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بالمنيا وقنا غدا

المنيا-حسن عبد الغفار - صابر سعيد

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن غدا الأحد، بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا استعداد المديرية لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" لتبدأ غدا الأحد 10 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الجمعة 14 من نفس الشهر بمراكز، ( المنيا ، وأبوقرقاص، وبني مزار، والعدوة ) ، للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المواطنين، وتحقيق مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بالقضية السكانية وانعكاساتها على التنمية .

كما أوضح وكيل الوزارة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات إلى جانب العيادات المتنقلة، حيث تستقبل الحالات فى 163 قرية على مستوى 4 مراكز بواقع 83 قرية بمركز المنيا ، و24 بمركز أبوقرقاص ، و 35 ببنى مزار ، و21 قرية بمركز العدوة من خلال عيادات ثابتة ومتنقلة .

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا، حملة تنظيم الأسرة في عدد من مراكز المحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات بالمحافظة، بحيث تبدأ المرحلة الثانية غدا الأحد.

وقال الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المرحلة الأولي من الحملة استفاد منها 14596 في مراكز نقادة، قفط، دشنا، نجع حمادي وفرشوط، وتنطلق اليوم المرحلة الثانية في مراكز" أبوتشت، الوقف، قنا، قوص".

وأوضح بدران، أن إجمالي المنتفعات الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة بلغ 9135 سيدة منهم 1282 جدد و 7853 مترددات، وتم صرف 852 من حبوب تنظيم الأسرة الأحادية، 5322 حبوب مركبة، 324 لولب نحاسي، 22 لولب هرموني ،1331 حقن أحادية،394 حقن مركبة، 682 كبسولات تحت الجلد.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة قد قدمت 543 سونار للسيدات وتم توقيع الكشف علي 485 سيدة ومتابعة حمل ل 750 سيدة وتقديم المشورة لـ 5228 سيدة.