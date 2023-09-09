علامات غير متوقعة هتظهر على جسمك.. بتقول لك عندك توتر وضغط عصبى

كتبت نهير عبد النبى

التوتر والضغط النفسى من أكثر الأشياء التى نمر بها جميعا ولكن تختلف درجتها من شخص لأخر حسب طبيعة الشخص ومدى الضغط الذى يتعرض لها، كما ان التوتر له اعراض وعلامات تظهر على الشخص وحسب ما ذكره موقع mind إذا كنت متوترًا، فقد تشعر بما يلي: -العصبية والغضب.

-غير صبور على أى شئ.

-الخوف المستمر.

-غير قادر على الاستمتاع بأى شئ.

-محبَط

-غير مهتم بالحياة-وكأنك فقدت حس الفكاهة لديك فضلا عن ذلك فهناك علامات جسدية تدل على التوتر وهى: ​العلامات الجسدية للتوتر يمكن للهرمونات التي تنتجها أجسامنا للاستجابة للمواقف العصيبة أن يكون لها العديد من التأثيرات الجسدية. قد تشمل هذه التأثيرات ما يلي:

-صعوبة في التنفس.

-نوبات ذعر.

-عدم وضوح الرؤية أو التهاب العيون.

-مشاكل النوم.

-تعب.

-آلام العضلات والصداع.

-آلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم.

-عسر الهضم أو حرقة المعدة.

-الإمساك أو الإسهال.

-الشعور بالمرض أو الدوار أو الإغماء.

-زيادة الوزن المفاجئة أو فقدان الوزن.

-ظهور طفح جلدي أو حكة في الجلد.

-التعرق.

-تغييرات في الدورة الشهرية .

إذا واجهنا مستويات عالية من التوتر، فإن هذه الآثار الجسدية يمكن أن تتفاقم. يمكن أن يحدث هذا أيضًا إذا عانينا من التوتر لفترة طويلة من الزمن، وفي بعض الحالات، قد يسبب التوتر مشاكل صحية بدنية أكثر خطورة أو طويلة الأمد، قد تشمل هذه:

-اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو (متلازمة "القلب المكسور") . قد يبدو هذا مشابهًا لنوبة قلبية. لدى مؤسسة القلب البريطانية معلومات حول اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو .

-انقطاع الطمث الثانوي . يحدث هذا عندما لا تأتيك الدورة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.