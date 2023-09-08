5 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى البكتيرية خلال الطقس الحار

كتبت إيناس البنا

يرتبط الطقس الصيفي بشكل عام بمشاعر الاسترخاء ، ولكن بعض المخاوف الصحية يمكن أن تجعل الناس يشعرون بعدم الراحة خاصة فيما يخص

عندما يتعلق الأمر بدرء الالتهابات البكتيرية أثناء الطقس الحار، يوضح موقع " express"

1. اللدغات واللسعات

لدغات الحشرات أثناء الطقس الحار يمكن أن تكون مزعجة ومزعجة بشكل كبير، مثل البعوض والبعوض والبراغيش والنمل والنحل والدبابير

الوقاية من اللدغات واللسعات، تكون أكثر فعالية إذا تمكنا من تجنب التعرض للعض في المقام الأول، يوصى بارتداء قمصان وسراويل خفيفة الوزن بأكمام طويلة أو تنانير طويلة لتقليل كمية الجلد المكشوف في الصباح الباكر وفي المساء (عندما تكون العديد من الحشرات في أكثر حالاتها نشاطًا).

2. حفاظ على صحة أمعائك

إذا كنت تخطط للسفر للخارج، فمن المحتمل أن تواجه ميكروبات جديدة لم يعتاد عليها جهازك المناعي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، تشير الدراسات إلى أن البكتيريا الحية يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بإسهال.

3. حافظ على رطوبة جسمك

لتقليل فرص إصابتك بالعدوى، يوصى بالبقاء رطبًا جيدًا عن طريق شرب لترين من الماء يوميًا (أكثر في درجات الحرارة المرتفعة، أو في حالة ممارسة الرياضة)."

4. تناول الطعام الصحى

"فيتامين C مفيد لدعم المناعة، حيث أظهر أنه يقصر مدة نزلات البرد بنسبة تصل إلى 8% ويقلل من شدتها، تعتبر الفراولة وأنواع التوت الأخرى مصدرًا لذيذًا لفيتامين C ولحسن الحظ يتم زراعتها بكثرة خلال أشهر الصيف.

5. الاهتمام بالنظافة



يمكن أن نصاب بالمرض بسبب الجراثيم عن طريق الاتصال المباشر أو قد نلتقط فيروسًا عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة، لذا فأن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في منع انتشار العدوى، ولكن العديد من الصابون التجاري والمنتجات المضادة للبكتيريا تحتوي على مواد كيميائية قاسية.