وقوع 3 زلازل قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

ضربت ثلاثة زلازل خفيفة إقليم كيلجو شمال شرقي كوريا الشمالية، موطن موقع التجارب النووية في البلاد، لكن جميعها كانت هزات طبيعية، حسب وكالة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة "يونهاب" وقع الزلزال الأول على بعد حوالي 38 كيلومترا شمال كيلجو في الساعة 3:29 صباحا، بينما ضرب الزلزالان الثاني والثالث المناطق القريبة في الساعة 4:01 فجرا و5:12 فجرا على التوالي، وتراوحت قوتهما بين 2.1 و 2.3، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية .

يذكر أن منطقة كيلجو، موطن موقع بونغكي-ري للتجارب النووية حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست، وتعتبر منطقة معرضة للزلازل.

وبلغ إجمالي الزلازل في المنطقة هذا العام بما في ذلك زلزال يوم الجمعة، 19 زلزالا بلغت قوتها 2.0 درجة على الأقل، وهو ما يمثل أكثر من ربع 71 زلزالا بقوة 2.0 درجة أو أقوى حدثت في شبه الجزيرة الكورية وما حولها.

ويقول الخبراء إن أرض كيلجو، باعتبارها منطقة جرانيتية، كانت في الأصل مستقرة، لكن التجارب النووية المتكررة ربما جعلتها غير مستقرة.