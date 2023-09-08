محافظ البحر الأحمر يكرم أوائل طلاب الشهادات العامة والأزهرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، أوائل الشهادات العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022 -2023، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأولياء الأمور.

وأعرب المحافظ، عن سعادته الكبيرة بتفوق أبناء المحافظة، مهنئا الطلاب وأولياء الأمور بنجاح أبنائهم، موجها الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وبذل الجهد حتى حصلوا على المراكز الأولى فى انشطة متعددة على مستوى الجمهورية.

وكان بدأت مديرية التربية و التعليم بمحافظة البحر الأحمر ، انهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث ترأس هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعا مع قيادات المديرية والادارات المختلفة، والابنية التعليمية لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر خلال الاجتماع الذى عقد بديوان المديرية على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي، لتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة للطلاب وللمعلم، مؤكدا على أن اتمام ذلك يأتي بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والمنشآت التعليمية بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للموقف التنفيذي للصيانة البسيطة و الشاملة و الإنشاءات الجديدة بالمدارس " رفع كفاءة – احلال كلى – احلال جزئي – انشاء جديد" .

وشدد خلال الاجتماع على عملية مراجعة مدارس الفترتين و تقليل الكثافة بإستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس ومتابعة التنفيذ وفق الخريطة الزمنية لليوم الدراسي، كذلك مراجعة موقف مخصصات الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالإضافة الى أهمية رفع مخصصات كل إدارة تعليمية، وسرعة توزيعها على المدارس " كتب المنظومة – المرحلة الاعدادية – التعليم الفني" و موقف الكتب المترجمة " للمدارس الرسمية للغات " .