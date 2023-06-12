تعليم البحر الأحمر: امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل طبيعى دون أى مشكلات

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن أول أيام امتحانات الثانوية العامة، داخل 13 لجنة بمدن محافظة البحر الأحمر، تسير بشكل طبيعى دون أى مشكلات، مؤكدا على أن امتحان التربية الدينية مر بدون ورود أى مشكلات لغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة جيدة من غرفة العمليات المركزية مع رؤوساء اللجان للتأكد من سير الامتحانات دون مشكلات، والتأكيد على توفير جو ملائم للطلاب طوال أيام الامتحانات.

وأكد أنه فى محافظة البحر الأحمر يؤدى امتحانات الثانوية العامة 3425 طالبًا وطالبة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان فى الغردقة و2 بسفاجا ولجنة بكل من القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إلى أنه قبل الامتحانات تم توقيع بروتوكول تعاون مع مختلف الأجهزة والمديريات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع برئاسة السكرتير العام للمحافظة ضم ممثلين لمختلف الأجهزة والمديريات لتأمين أعمال الامتحانات واللجان.

كما تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة واحتواء المشكلات وتيسير الأمور فى ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل واتخاذ القرارات التى من شأنها الحد من أى معوقات قد تعوق سير العمل ومنع أى محاولات للغش.