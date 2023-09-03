كيف استعدت مديرية التربية والتعليم فى البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد؟

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأت مديرية التربية و التعليم بمحافظة البحر الأحمر ، انهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث ترأس هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعا مع قيادات المديرية والادارات المختلفة، والابنية التعليمية لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر خلال الاجتماع الذى عقد بديوان المديرية على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي، لتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة للطلاب وللمعلم، مؤكدا على أن اتمام ذلك يأتي بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والمنشآت التعليمية بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للموقف التنفيذي للصيانة البسيطة و الشاملة و الإنشاءات الجديدة بالمدارس " رفع كفاءة – احلال كلى – احلال جزئي – انشاء جديد" .

وشدد خلال الاجتماع على عملية مراجعة مدارس الفترتين و تقليل الكثافة بإستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس ومتابعة التنفيذ وفق الخريطة الزمنية لليوم الدراسي، كذلك مراجعة موقف مخصصات الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالإضافة الى أهمية رفع مخصصات كل إدارة تعليمية، وسرعة توزيعها على المدارس " كتب المنظومة – المرحلة الاعدادية – التعليم الفني" و موقف الكتب المترجمة " للمدارس الرسمية للغات " .

وناقش خلال الاجتماع الكتاب الدوري رقم 30 بتاريخ 22 اغسطس، والذى يتضمن التنبيه مشدداً على جميع الجهات المعنية بـالآتي تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية و رفع تقرير أسبوعي لمسئولي هيئة للأبنية التعليمية، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال العام الدراسي الجديد وإعتماد الإستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة والتأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب.

كذلك التأكيد على مراعاة المرحلة العمرية وعدد أدوار المبنى وعدد المخارج وتكثيف الإشراف على السلالم والمخارج مشيراً سيادته لعقد ورش عمل للتعريف بآليات الصيانة البسيطة والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية مع ضرورة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي وإستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع هيئة للأبنية التعليمية، مشددا على وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمـقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم والإعلان عنها بالمدرسة من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، وتنظيم عملية الدخول و الخروج مع غلق بوابات المدرسة، ووجود مشرف لذلك للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و ذويهم وهيئات التدريس بشأن ضوابط العمل داخل المدارس لجميع المراحل.

وكلف بدراسة موقف العجز والزيادة بالمــدارس و طـــرق حـــل هذه المشكلة و توحيد الأعداد ما بين التوجيه الفني و التنسيق المختــص و نوعية التعليم، وتفعيل الإعلان عن "مجموعات الدعم للطلاب" بالمدارس بالإضافة إلي متابعة آليات الإستعدادات الأولية للإنتخابات الرئاسية و ضمان جودة مقرات اللجان و التحفيز على الحق الدستوري في الانتخابات.