علامات على ضعف الدورة الدموية يجب أن تعرفها.. منها تغير لون الجلد

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من وجود عدة أسباب لاضطراب الدورة الدموية، إلا أن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو مضاعفات القلب، ومن الأمراض الأخرى التي تؤثر أيضًا على ضعف الدورة الدموية مرض السكري والكوليسترول، ومن المهم أن تعرف كيف يؤثر ضعف الدورة الدموية على جسمك ولماذا من المهم عدم تجاهل العلامات المبكرة لهذه الحالة الطبية الحرجة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تعتبر الدورة الدموية ضرورية لجسم الإنسان لأنها تسهل نقل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى مشاكل صحية مختلفة.

فيما يلي بعض العلامات الشائعة لضعف الدورة الدموية التي يمكن أن تساعدك في تحديد المرض الذي يهدد الحياة في مرحلة مبكرة.

علامات على ضعف الدورة الدموية



البرودة القصوى



قد تكون المعاناة من البرودة المستمرة في اليدين والقدمين، حتى في البيئات الدافئة ، علامة على ضعف الدورة الدموية. عندما يتأثر تدفق الدم إلى الأطراف ، قد يعطي الجسم الأولوية لإرسال الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مما يجعل يديك وقدميك تشعر بالبرودة والتنميل، إذا لاحظت هذه الأعراض بشكل متكرر فقد يكون من المفيد التحقق من صحة نظام الدورة الدموية.

التورم



يمكن أن تكون الوذمة أو التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية.

عندما يكافح الدم للعودة إلى القلب ، يمكن أن يتراكم السائل في الأطراف السفلية ، مما يسبب تورمًا ملحوظًا.

يمكن أن يؤدي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة إلى تفاقم هذه الحالة. إذا كنت تعاني من تورم مستمر ، فاستشر أخصائي رعاية صحية لاستبعاد أي مشاكل أساسية في الدورة الدموية.

التعب والضعف الشديد



قد يكون الشعور بالإرهاق والضعف المفرط، حتى بعد الحد الأدنى من النشاط البدني، مرتبطًا بضعف الدورة الدموية. عندما يكون تدفق الدم غير كافٍ ، فقد لا تتلقى عضلاتك الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية لتعمل على النحو الأمثل، مما يؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب. إذا وجدت نفسك متعبًا بشكل غير عادي ، حتى بدون الانخراط في أنشطة شاقة ، ففكر في مناقشة هذا العرض مع طبيبك.

الإحساس بالتنميل والوخز



يمكن أن يكون الشعور بالوخز أو التنميل خاصة في اليدين أو القدمين أو الأطراف، علامة على انضغاط الأعصاب الناتج عن ضعف الدورة الدموية.

عندما يتم تقييد تدفق الدم ، قد لا تتلقى الأعصاب الأكسجين الكافي ، مما يسبب هذه الأحاسيس غير المريحة. التقييم الفوري أمر بالغ الأهمية لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بالأعصاب.

التئام بطيء للجروح



يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى إعاقة عملية الشفاء الطبيعية للجسم. إذا لاحظت أن الجروح أو القروح تستغرق وقتًا طويلاً بشكل غير معتاد للشفاء ، فقد يكون مرتبطًا بعدم كفاية تدفق الدم إلى المنطقة المصابة.

يمكن أن يؤدي التئام الجروح البطيء أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى ، مما يؤكد الحاجة إلى العناية الطبية.

تلون الجلد والتغيرات



قد يشير تلون الجلد، مثل اللون الشاحب أو المزرق، إلى ضعف الدورة الدموية، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الجلد إلى تغير ملحوظ في لون الجلد ، خاصة في الأطراف. انتبه لأي تغيرات غير عادية في الجلد واطلب المشورة الطبية إذا لاحظت تغيرًا مستمرًا في اللون.

نقاط رئيسية يجب معرفتها



التعرف على علامات ضعف الدورة الدموية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض باستمرار ، ففكر في تحديد موعد لتقييم شامل مع أخصائي الرعاية الصحية.

يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر والإدارة المناسبة لمشاكل الدورة الدموية إلى تحسين نوعية حياتك بشكل كبير وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مرتبطة بضعف الدورة الدموية يمكن أن يلعب تبني أسلوب حياة صحي ، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن وتجنب التدخين ، دورًا حيويًا في تعزيز الدورة الدموية المثلى ودعم صحتك العامة.