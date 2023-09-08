وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "اليوم، في الذكرى السنوية لوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، تعاطفنا مع جلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة بأكملها".. مضيفا "ومن منظور عام، يبدو حجم خدمة صاحبة الجلالة الراحلة أكبر، وإن إخلاصها لدول المملكة المتحدة والكومنولث يبدو أعمق، وامتناننا لمثل هذه الحياة الاستثنائية المليئة بالواجب والتفاني، يستمر في النمو".

وأشار إلى أنه يحتفظ بذكريات لقائه بالملكة وخاصة اللقاء الخاص الذي عقد في قصر باكنجهام قبل تقديم ميزانيتي الأولى كمستشار، قائلا "لقد أذهلتني حكمتها، ودفئها ورشاقتها المذهلة، ولكن أيضًا ذكاؤها الحاد".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا قائلا "العلاقة بين الوطن والملك مقدسة، إنه يتحمل الكثير لذلك، بينما نواصل الحداد على وفاة صاحبة الجلالة الراحلة، يجب أن نفخر بأن هذا الإرث الرائع من الخدمة - وهذا الارتباط الرائع - يستمر في النمو اليوم في عهد جلالة الملك".